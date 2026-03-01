DFAE agli svizzeri, “evitate il Medio Oriente”
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) estende le raccomandazioni relative a viaggi in Medio Oriente, sconsigliando quelli turistici e non urgenti in Bahrein, Giordania, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti.
(Keystone-ATS) Lo ha comunicato lo stesso DFAE su X.
Questi avvertimenti arrivano dopo l’escalation provocata dagli attacchi americani e israeliani contro l’Iran lanciati ieri.
A seguito di questi attacchi, la Confederazione aveva già sconsigliato qualsiasi viaggio in Israele. Una raccomandazione simile è in vigore da tempo per l’Iran.