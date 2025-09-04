La televisione svizzera per l’Italia

DFAE: nessuna vittima ma svizzera ferita in incidente funicolare

Keystone-SDA

Non vi sarebbe nessuna vittima elvetica ma una ferita svizzera tra le persone coinvolte nell'incidente della funicolare di Lisbona: lo hanno comunicato le autorità portoghesi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’ultimo briefing di pochi minuti fa della Protezione civile di Lisbona parla di 38 persone coinvolte: 17 morti e 21 feriti, tra cui 11 stranieri. Per quanto riguarda la nazionalità dei feriti, si sa che ci sono una svizzera, un italiano, quattro portoghesi, due tedeschi, due spagnoli, una sudcoreana, un capoverdiano, un canadese, un francese e un marocchino, mentre di altri quattro feriti non si conosce ancora la nazionalità.

In precedenza il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) aveva indicato di non essere a conoscenza di svizzeri tra le vittime. La rappresentanza elvetica a Lisbona è in contatto con le autorità portoghesi, aveva precisato il DFAE rispondendo a una richiesta di Keystone-ATS. Ai cittadini elvetici presenti sul posto è stato chiesto di seguire le istruzioni delle autorità locali.

Intanto la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter , in un post pubblicato oggi su X, ha indicato che la Svizzera è vicina con il pensiero alle vittime e ai loro familiari: “esprimiamo al popolo portoghese la nostra piena solidarietà”.

L’incidente nella capitale del Portogallo si è verificato ieri sera, quando la storica funicolare “Elevador da Gloria” è deragliata.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR