Deutsche Bahn registra un utile di 147 milioni di euro

Keystone-SDA

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Nonostante i treni in ritardo e le infrastrutture fatiscenti in Germania, la compagnia ferroviaria tedesca Deutsche Bahn può vantare un primo semestre di successo dal punto di vista economico.

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(Keystone-ATS) Il gruppo aziendale di proprietà dello Stato federale tedesco ha registrato un utile netto di 147 milioni di euro (137,28 milioni di franchi).

Nel primo semestre del 2025, il risultato al netto delle imposte era ancora in perdita per 760 milioni di euro. Tra i motivi del miglioramento del risultato, la Deutsche Bahn ha citato la riorganizzazione del gruppo già avviata, che prevede anche riduzioni dei costi e tagli al personale nella direzione del gruppo e presso i fornitori di servizi interni.