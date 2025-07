Deragliamento: linea tra Küssnacht e Arth-Goldau di nuovo aperta

Keystone-SDA

La linea ferroviaria tra Küssnacht am Rigi (SZ) e Arth-Goldau (SZ) è tornata a essere completamente transitabile alle 15.00 del pomeriggio.

(Keystone-ATS) Era stata interrotta questa mattina a causa del deragliamento di un mezzo utilizzato per falciare pendii che aveva gravemente danneggiato uno scambio.

Lo hanno comunicato le Ferrovie federali svizzere (FFS), Nessuno è rimasto ferito, ma il deragliamento ha comportato cancellazioni, deviazioni e ritardi di convogli sull’asse nord-sud.

In particolare, i passeggeri da Lucerna a destinazione di Bellinzona sono dovuti passare via Zugo, mentre quelli da Basilea in direzione del Ticino dalla stazione centrale di Zurigo, era stato indicato in mattinata.

Lo scambio danneggiato è stato riparato, ha comunicato nel pomeriggio la portavoce delle FFS Fabienne Thommen. Tutti i treni passeggeri possono nuovamente circolare su entrambi i binari della tratta.

Una riapertura almeno parziale al traffico inizialmente previsto in mattinata – prima alle 8.30 e poi alle 10.00 -, non è stata possibile. Verso mezzogiorno le FFS hanno infatti annunciato che la linea sarebbe rimasta completamente chiusa almeno fino alle 15.00: Thommen aveva dichiarato a Keystone-ATS che la situazione era più complessa di quanto presunto, poiché uno scambio era stato danneggiato dal deragliamento della falciatrice.