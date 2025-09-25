Deputazione: incontri con Swisscom e Cassis, tematizzata italianità

Incontri con i vertici di Swisscom, con il consigliere federale Ignazio Cassis e con altri esponenti del suo dipartimento. Sono questi i principali appuntamenti avuti della deputazione ticinese alle Camere federali durante la corrente sessione autunnale.

(Keystone-ATS) Come spiegato dalla presidente Greta Gysin in conferenza stampa a Palazzo federale, la deputazione ha incontrato il CEO di Swisscom, Christoph Aeschlimann, con il quale si è discusso di delocalizzazioni. Quest’ultimo ha confermato che le decisioni in materia non sono state prese a causa di una carenza di manodopera in Svizzera, ma quali misure di risparmio. Una scelta che preoccupa la deputazione, ha sottolineato Gysin, perché in casi simili prima o poi tocca anche al Ticino.

Durante queste tre settimane, i parlamentari ticinesi a Berna hanno anche avuto un incontro con il consigliere federale Ignazio Cassis, con il quale si è “discusso parecchio” di relazioni con l’Unione europea, ma anche dei dazi imposti dagli stati Uniti.

Nella prossima sessione invernale è previsto un incontro con la sezione del personale del dipartimento di Cassis – quello degli Affari esteri – per discutere dell’italianità. Lo scopo è capire le “buone pratiche” del DFAE con l’obiettivo di poterle poi estendere anche ad altri dipartimenti. A dicembre è inoltre in programma un confronto con i vertici delle Ferrovie federali sul tema della riorganizzazione di FFS Cargo.

Sul fronte delle lingue, la deputazione ha detto di essere molto preoccupata dalla decisione di Zurigo e San Gallo di rinviare l’insegnamento di una seconda lingua nazionale alle scuole medie. In questo senso, “salutiamo con favore” l’intervento del Consiglio federale, ha aggiunto Gysin.

L’ecologista ha precisato che, se in questo caso la questione riguarda il francese, la pressione riguarda anche l’italiano, citando la rinuncia di alcuni cantoni all’insegnamento della lingua di Dante nei licei e le difficoltà presenti nelle cattedre universitarie di lingua e letteratura italiana.