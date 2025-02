Deputata anti-Trump in aula per votare con il figlio di un mese

Keystone-SDA

Pur di essere presente nell'aula della Camera a Capitol Hill e votare la legge di bilancio, la deputata democratica Brittany Pettersen ha portato il suo bambino di un mese.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Ho un messaggio per Donald Trump: “nessuno lotta più duro di una madre”, ha scritto sotto al video che la ritrae in aula con il figlioletto in braccio.

“I repubblicani mi hanno tolto la possibilità di votare a distanza ma non mi impediranno di ostacolare la loro disastrosa legge di bilancio che strappa cure, sanità e cibo ad anziani, veterani, bambini e famiglie in Colorado per tagliare le tasse ai miliardari”, ha attaccato la deputata parlando del suo Stato.