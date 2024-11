Deposito scorie radioattive, Nagra inoltra domanda di realizzazione

Keystone-SDA

Il futuro deposito geologico per rifiuti radioattivi dovrebbe venir realizzato nel territorio del comune di Stadel (ZH). È quanto chiede la Nagra, Società cooperativa nazionale per l'immagazzinamento delle scorie radioattive, alla Confederazione.

(Keystone-ATS) La Nagra ha annunciato nel settembre del 2022 la scelta del sito “Lägern Nord”, situato a cavallo fra i cantoni di Argovia e Zurigo e considerato quello “geologicamente più sicuro”. Gli scavi dovrebbero iniziare nel comune zurighese di Stadel, in località Haberstal.

Il Consiglio federale e il Parlamento saranno chiamati a decidere a partire dal 2029 in merito alla licenza generale. In caso di referendum, anche i votanti potranno esprimersi. La Nagra auspica che il popolo venga chiamato ad esprimersi per rafforzare la legittimità democratica della sua scelta.

I lavori di costruzione dovrebbero iniziare nel 2032 e le prime scorie debolmente e mediamente radioattive potrebbero essere stoccate a una profondità di 850 metri a partire dal 2050. L’area per le scorie altamente radioattive dovrebbe entrare in funzione intorno al 2060.