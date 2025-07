Dent Blanche (VS): un’alpinista morta, un altro disperso

Keystone-SDA

Tragedia sulla Dent Blanche, nelle Alpi vallesane: due alpinisti austriaci di 46 anni sono precipitati domenica scorsa a circa 4200 metri di quota mentre scendevano non legati in cordata. Una donna è stata trovata senza vita, mentre un uomo risulta ancora disperso.

(Keystone-ATS) Nonostante le ricerche condotte con due elicotteri, il secondo alpinista non è stato localizzato, complice il maltempo e la pericolosità della parete ovest della montagna, precisa oggi la polizia cantonale in un comunicato. I due facevano parte di un gruppo di cinque alpinisti. Nessuno era in cordata. Sull’accaduto è stata aperta una inchiesta.