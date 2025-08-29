La televisione svizzera per l’Italia

Delegazione del congresso Usa in visita a Taiwan

Keystone-SDA

Roger Wicker, il senatore repubblicano Usa a capo della Commissione per le forze armate del Senato, è arrivato a Taipei a capo di una delegazione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Siamo qui per ribadire la partnership e l’accordo di amicizia sulla sicurezza che gli Usa hanno con Taiwan da decenni”, ha detto Wicker, secondo i media locali. A Pechino, parlando dei preparativi per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale, il viceministro degli Esteri cinese Ma Zhaoxu ha ammonito che “un pugno di forze esterne” che tenta di usare Taiwan per contenere la Cina sta “giocando col fuoco e chi gioca col fuoco alla fine si scotta”.

Wicker, tra i più convinti sostenitori di Taiwan al Congresso americano, ha aggiunto che la sua visita puntava a rafforzare e a rimarcare l’attuale “grande partnership” bilaterale e quella futura. “Siamo qui per parlare con i nostri amici e alleati a Taiwan di ciò che stiamo facendo per rafforzare la pace mondiale, il tipo di pace attraverso la forza di cui parlava Ronald Reagan”, ha osservato il senatore, citando una delle massime dell’ex presidente Usa.

La sua missione è maturata malgrado le pressioni di Pechino per fermare la visita a Taipei, sull’esempio di quanto fatto con successo impedendo al presidente taiwanese William Lai di fare scalo negli Usa durante la sua ipotizzata visita di agosto presso gli ultimi Paesi alleati nell’America del Sud e del Centro.

Il viaggio di Wicker cade quando al Congresso c’è un orientamento bipartisan preoccupato per le politiche del presidente Usa Donald Trump, temendo che il tycoon stia sottovalutando le questioni sulla sicurezza dell’Indo-Pacifico mentre tratta per un accordo commerciale con la Cina.

Sempre nel corso del briefing, il viceministro degli Esteri cinese Ma ha ribadito che Taiwan “è puramente una questione interna” che “non tollera interferenze esterne”, assicurando che la riunificazione dell’isola alla Cina “è inevitabile e inarrestabile”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR