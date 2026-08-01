Deflagrazione a Mosca, morti e feriti, nel locale c’erano militari

Keystone-SDA

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Un'esplosione si è verificata vicino a un bar all'aperto in Piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca, provocando tre morti e 15 feriti. Stando a diversi media russi nel locale si stava svolgendo una festa per un generale.

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(Keystone-ATS) Il ristorante Balzi Rossi dove si è verificata l’esplosione a Mosca era chiuso per un banchetto privato, scrivono diversi media locali indipendenti, tra cui Novaya Gazeta.

Per il sito Astra nel locale si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate nei pressi del ristorante. Secondo alcuni canali Telegram russi, ripresi anche da Reuters, tra i presenti all’evento c’era il comandante dell’aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l’incarico un mese e mezzo fa. Al momento non ci sono conferme ufficiali.

“Gli agenti della Direzione Generale del Ministero degli Interni della Russia per Mosca stanno lavorando sul luogo dell’incidente, vicino all’edificio 1 in Piazza Kudrinskaya. Secondo le informazioni disponibili, oggi intorno alle 20:10, vicino al bar all’aperto, si è verificata un’esplosione che ha provocato tre morti e 15 feriti di varia gravità”, ha dichiarato l’ufficio stampa senza precisarne le cause.

Una task force investigativa della Direzione Generale del ministero degli Interni della Russia, insieme a funzionari dei servizi di emergenza della capitale, sta lavorando sul posto, scrive la Tass.

Per Interfax, i feriti hanno ricevuto le cure mediche necessarie. A dichiararlo ai giornalisti è stato Alexei Kuznetsov, collaboratore del ministero della Salute.