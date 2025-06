Deepfake Arslan, Glarner perde immunità parlamentare

Keystone-SDA

Il consigliere nazionale Andreas Glarner (UDC/AG) perde l'immunità parlamentare. La Commissione degli affari giuridici degli Stati (CAG-S) ha confermato la decisione della sua omologa del Nazionale in merito all'utilizzo di un deepfake su Sibel Arslan (Verdi/BS).

2 minuti

(Keystone-ATS) Per il presidente della CAG-S Daniel Jositsch (PS/ZH) “esiste un legame con la sua attività politica”. “Il caso va oltre le semplici critiche in un programma televisivo o una caricatura”, ha detto in una dichiarazione rilasciata alla stampa di Palazzo federale.

La decisione di revocare l’immunità parlamentare all’argoviese è stata presa con 9 voti contro 2, ha precisato lo zurighese. Potrà così essere aperta un’inchiesta nei suoi confronti. “La Commissione dubita tuttavia che Glarner verrà condannato”, ha precisato Jositsch.

Il 16 ottobre dello scorso anno, sui suoi profili X e Instagram, Glarner aveva postato un video generato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale (deepfake) intitolato “Se Sibel Arslan fosse sincera”. Vi si vedeva la parlamentare pronunciare falsi slogan politici, contrari alle sue reali convinzioni. In particolare Arslan – di origine curda – parlava di “criminali turchi” e incoraggiava a votare UDC, ricorda la commissione in una nota odierna.

Arslan aveva sporto denuncia e il 20 febbraio il Ministero pubblico di Muri-Bremgarten (BE) aveva chiesto l’autorizzazione a condurre un procedimento penale contro Glarner proprio per il sospetto di usurpazione d’identità e possibili delitti contro l’onore.