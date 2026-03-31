Deep Purple, Jovanotti e Raye al 60imo Montreux Jazz Festival

Keystone-SDA

Il 60imo Montreux Jazz Festival, che si terrà dal 3 al 18 luglio, ospiterà artisti del calibro di Raye, Deep Purple, Jovanotti e Nick Cave. Per l'edizione anniversario la kermesse tornerà a svolgersi nel centro congressi 2m2c, recentemente rinnovato.

3 minuti

(Keystone-ATS) La manifestazione si aprirà con il concerto della cantante soul, R’n’B e pop Raye, che torna a Montreux per la terza volta di fila, hanno annunciato gli organizzatori in una conferenza stampa. La 28enne britannica ha raggiunto il successo nel 2022 con “Escapism”, lo scorso anno la si sentiva su tutte le radio con la sua hit “Where is my Husband!” e proprio la settimana scorsa ha pubblicato il suo ultimo album, “This Music May Contain Hope”.

Moby, The Roots e Jovanotti

Nel corso del weekend d’apertura si esibiranno Sting e Nick Cave & The Bad Seed, anche loro già ospiti in passato della kermesse. Il direttore del festival Mathieu Jaton ha citato in conferenza stampa l’arrivo di Moby: “Lo aspettiamo da ben 30 anni”. L’artista electro-pop newyorkese presenterà il suo nuovo album “Future Quiet” e alcuni dei suoi più grandi successi.

Grande interesse dovrebbe suscitare anche la serata con i funky Isley Brothers, seguita dall’hip-hop dei The Roots, la serata soul americana in onore di Nina Simone con Joy Crookes e John Legend o il concerto del poliedrico artista italiano Jovanotti con la sua musica piena di gioia di vivere. Così come l’omaggio al centenario di Miles Davis con il bassista Marcus Miller e il batterista Billy Cobham.

L’icona della disco Cerrone si esibirà nella serata di chiusura con il concerto orchestrale “Disco Symphonic”. Il 73enne francese ha influenzato la musica dance degli anni ’70 e ha aperto la strada alla successiva musica elettronica.

Ritorno all’Auditorium Stravinksi

Dopo due anni di concerti con un palco sul lago, in occasione dell’anniversario si torna al “Montreux Music & Convention Center” (2m2c), riaperto di recente. Al suo interno si trovano l’Auditorium Stravinski, con oltre 4600 posti a sedere, e il Montreux Jazz Lab, con una capienza di quasi 2300 persone.

Il 2m2c ospiterà anche un club electro da 1000 posti. Anche se non ci sarà più l’iconico palco sul lago, rimangono la Lake House e dodici “palchi secondari” per concerti gratuiti, in modo che il festival possa mantenere la sua estensione lungo il Lemano.

Per la prossima edizione, i circa 250’000 visitatori attesi potranno scegliere tra 67 concerti nelle due sale principali a pagamento, di cui 39 sono spettacoli esclusivi in Svizzera. Il budget per la 60esima edizione del 2026 ammonta a 30 milioni di franchi.