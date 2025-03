Decolli e atterraggi di F/A-18 all’aeroporto civile di Berna-Belp

Keystone-SDA

Da oggi a mercoledì, gli aerei da combattimento F/A-18 dell'esercito svizzero effettuano esercitazioni di volo all'aeroporto di Berna-Belp. Obiettivo dell'allenamento: verificare la capacità dei jet di decollare e atterrare da uno scalo civile.

2 minuti

(Keystone-ATS) Attualmente tutti mezzi delle Forze aeree sono concentrati nei tre aerodromi militari di Payerne (VD), Emmen (LU) e Meiringen (BE). Ciò li rende vulnerabili ai sistemi d’arma a lunga gittata di un potenziale nemico.

“Dobbiamo assicurarci che i nostri aerei non vengano distrutti a terra prima ancora di decollare”, ha spiegato alla stampa il divisionario Peter Merz, comandante delle Forze aeree svizzere.

Per ridurre al minimo questo rischio, l’esercito sta puntando sulla decentralizzazione. Ciò significa che la truppa e il materiale devono poter essere distribuiti in brevissimo tempo in tutto il Paese. A seconda delle possibilità, le Forze aeree devono anche essere in grado di impiegare i propri mezzi da ubicazioni decentrate o temporanee.

Oggi quattro aerei F/A-18 sono atterrati in successione all’aeroporto di Berna-Belp. Il comandante delle Forze aeree svizzere ha ringraziato la popolazione e le autorità per aver permesso lo svolgimento di questa esercitazione, denominata “Berdeza”, che ha portato e porterà nei prossimi due giorni a un temporaneo aumento dei sorvoli della regione.

Lo scopo di questa esercitazione è che gli aerei non vengano localizzati dal nemico, ha spiegato il colonnello Marc Suter, comandante della base militare di Meiringen. Per raggiungere questo obiettivo, l’esercito deve lasciare un’impronta il più possibile ridotta durante un’operazione di decentralizzazione.

L’ultima esercitazione di questo tipo, denominata “Alpha Uno”, si è svolta il 5 giugno 2024 sull’autostrada A1, nei pressi di Payerne. In quell’occasione, un jet da combattimento è decollato e atterrato su un tratto di autostrada.