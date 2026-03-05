Decollato dall’Oman volo speciale per rimpatrio svizzeri
È decollato questa mattina dall'Oman con qualche minuto di ritardo il volo speciale organizzato da Swiss per permettere ad alcuni viaggiatori bloccati in Medio Oriente di fare rientro in Svizzera.
(Keystone-ATS) L’arrivo allo scalo di Zurigo è previsto quindi intorno alle 14:30, anziché le 14:00.
Con questo volo, la compagnia di bandiera elvetica desidera “dare un contributo concreto e sostenere le persone coinvolte in questa situazione difficile”, aveva annunciato ieri Swiss in un comunicato. L’Airbus A340 permetterà di riportare a casa 211 concittadini.
Il volo viene effettuato in stretta coordinazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ma si tratta di “un’azione indipendente condotta da Swiss”. La capitale dell’Oman Mascate non è fra le destinazioni abituali della compagnia.
La situazione in Medio Oriente, al sesto giorno di guerra, rimane tesa. Il numero di concittadini elvetici bloccati nella regione ammonta ad almeno 5’200, secondo il DFAE.