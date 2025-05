Deal Usa-Gb su dazi, British formalizza mega commessa di Boeing

Keystone-SDA

Iag, la holding con sede a Londra che controlla British Airways e la spagnola Iberia, ha formalizzato oggi l'annuncio di mega commesse multimiliardarie per l'acquisto di nuovi aerei: 32 dal colosso americano Boeing e 21 dal consorzio europeo Airbus.

(Keystone-ATS) L’annuncio è arrivato dopo l’anticipazione fatta ieri dal segretario al commercio degli Usa, Howard Lutnick, sul via libera di Londra all’acquisto di velivoli per 10 miliardi di dollari made in America da Boeing, sulla scia dell’intesa commerciale sui dazi sottoscritta dal governo di Keir Starmer con l’amministrazione di Donald Trump e celebrata in pompa magna a Washington.

Iag ha fatto sapere che la commessa sarà poi ulteriormente incrementata, con l’acquisizione di sei aerei in più dalla Boeing a partire dai prossimi mesi e anni, ma anche di 12 in più ordinati a Airbus: portando il totale complessivo di nuovi aerei destinati a modernizzare nel prossimo futuro la flotta delle due compagnie di bandiera, britannica e spagnola, a quota 71.

La holding sottolinea in una nota la sua tendenza attuale alla “crescita”, aggiungendo di mirare a proseguire sulla strada dell’espansione e della modernizzazione della flotta, sullo sfondo di uno scenario di ripresa della domanda, soprattutto per la clientela business, e pur a fronte “di incertezze macroeconomiche” globali. Nonché di dati che nei primi tre mesi del 2025 indicano un rimbalzo dei profitti netti a 176 milioni di euro, contro le perdite pari a 4 milioni registrate nello stesso periodo dell’anno precedente.