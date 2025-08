Dazi USA: Keller-Sutter e Parmelin vanno a Washington

Keystone-SDA

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il ministro dell'economia Guy Parmelin si recano oggi stesso a Washington. Il viaggio consentirà di avere incontri sui dazi con autorità statunitensi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Durante la riunione straordinaria di ieri, il Consiglio federale ha ribadito la propria volontà di proseguire i colloqui con gli Stati Uniti sulla situazione doganale dopo che l’amministrazione del presidente Donald Trump ha adottato, a partire da dopodomani, dazi sui beni elvetici importati del 39%, ben più elevati di quelli imposti alle merci da UE (15%), Gran Bretagna (10%) e Giappone (15%) che, stando al governo, hanno una struttura economica comparabile.

L’obiettivo è quello di presentare agli Stati Uniti un’offerta più interessante che possa ridurre i dazi sulle esportazioni svizzere pur tenendo conto delle richieste statunitensi.

Keller-Sutter, direttrice del Dipartimento federale delle finanze (DFF), e il vicepresidente della Confederazione Parmelin saranno accompagnati da una piccola delegazione, in particolare da Helene Budliger Artieda, segretaria di Stato dell’economia, e Daniela Stoffel, segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, indica un comunicato del DFF diramato oggi.

Anche l’inviato speciale del Consiglio federale per gli Stati Uniti, l’ambasciatore Gabriel Lüchinger, sarà presente, ha indicato una portavoce del DFF a Keystone-ATS. Per il momento non è chiaro se ci sarà un contatto diretto tra il governo svizzero e Trump.

Non è neppure chiaro quali saranno le istanze coinvolte nei negoziati tra la Svizzera e l’amministrazione americana. Interpellato in merito, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), diretto da Parmelin, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione.

Il Consiglio federale, aggiunge la nota del DFF, provvederà a comunicare tempestivamente gli sviluppi rilevanti per il pubblico.