Dazi USA: Consiglio federale in riunione di crisi, media

Keystone-SDA

Secondo quanto riportato da vari media in modo concordante, il Consiglio federale oggi intende incontrarsi per una riunione di crisi in videoconferenza riguardo ai dazi del 39% sui beni elvetici importati negli USA.

(Keystone-ATS) Per ora non vi sono conferme né da parte della Cancelleria federale né dai Dipartimenti federali.