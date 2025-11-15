Dazi Usa, risultato positivo secondo Baume-Schneider

Per la "ministra" della sanità e socialità, Elisabeth Baume-Schneider, l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti sui dazi è positiva. Tuttavia, ha messo in guardia, si tratta solo dell'inizio di un processo.

(Keystone-ATS) Si tratta al momento di una “Dichiarazione d’intenti” ha tenuto a precisa la consigliera federale giurassiana al programma “Samstagsrundschau” della SRF. Bisognerà adesso definire quali merci sono interessate ha spiegato, aggiungendo che molto dipenderà anche dalle decisioni dei tribunali statunitensi al riguardo. “Quando si negozia qualcosa con gli Stati Uniti, non si sa mai per quanto tempo sarà valido”, ha affermato la “ministra” socialista all’emittente.

Tuttavia, il risultato dei negoziati è sicuramente positivo per le aziende esportatrici: l’economia continuerà a risentire dei dazi del 15%, ma non così tanto come con quelli del 39% imposti da Donald Trump. Inoltre, col 15% siamo allo stesso livello dei dazi sui prodotti dell’UE, ha sottolineato.

Baume-Schneider ha detto di comprendere il passo fatto da alcune aziende svizzere che hanno deciso di incontrare di persona il presidente degli Stati Uniti per rappresentare i loro interessi. Queste persone sono hanno per forza gli stessi interessi della popolazione, ha spiegato, ma ciò al momento sono i posti di lavoro. Baume-Schneider ha detto di sperare che i rappresentanti dell’economia abbiano agito nell’interesse del Paese.

In nessun caso, ha aggiunto, dovrebbe esserci una diplomazia parallela. A livello politico, la competenza spetta al Consiglio federale, al Parlamento e poi alla popolazione. I rappresentanti dell’economia non avevano comunque alcun mandato ufficiale, ha precisato. Anche i regali offerti a Trump – un orologio Rolex e un lingotto d’oro, n.d.r – non sono compatibili, a suo avviso, con la diplomazia politica.

Sempre nel corso del programma, Baume-Schneider ha affermato che gli Svizzeri non dovrebbero pagare premi maggiorati a causa di una riduzione dei prezzi dei farmaci negli Stati Uniti. Ciò non toglie che si potrebbe anche discutere di un nuovo modello di prezzi.

“Un nuovo modello di prezzi non significa tuttavia che tutti i prezzi aumenteranno”, ha precisato la “ministra” della sanità. Altri medicamenti potrebbero anche diventare più abbordabili.

L’industria farmaceutica sa che la Svizzera è un mercato sicuro e importante, ha poi aggiunto. Il fatto che il settore possa lanciare i nuovi farmaci prima negli Usa per evitare un confronto dei prezzi è anche una questione etica, ha sottolineato. “Gli Stati Uniti non possono e non devono dettare la politica svizzera in materia”, ha affermato Baume-Schneider.