Dazi mandano in fumo 2’000 miliardi a Wall Street

Keystone-SDA

I dazi di Donald Trump stanno spazzando via 2'000 miliardi di dollari di valore da Wall Street.

2 minuti

(Keystone-ATS) Per Apple stanno andando in fumo 274,0 miliardi di dollari, per Amazon 181,9 miliardi e per Nvidia 143,4 miliardi. Meta invece sta perdendo 143,4 miliardi, mentre Microsoft e Google 69,1 miliardi ciascuna.

Anche il petrolio affonda sotto il peso dei dazi. Il Wti perde il 7,61% a 66,25 dollari al barile, mentre il Brent cede il 7% a 69,67 dollari.

Si indebolisce ulteriormente il dollaro a meno di 0,9 euro e di 0,76 sterline, mentre inverte la rotta l’oro (+0,8% a 3’120,83 dollari l’oncia), che si mantiene sui massimi.

Anche il Bitcoin è in calo con i dazi di Donald Trump. La criptovaluta perde oltre il 4,5% e scivola sotto gli 82’000 dollari. In calo anche le altre valute digitali, quali Ether.

Secondo l’agenzia Fitch Rating, “i dazi aumentano significativamente i rischi di una recessione negli Stati Uniti”. In una nota odierna, l’agenzia di rating sottolinea che la crescita americana sarà quest’anno più lenta dell’1,7% previsto in marzo a causa dei dazi.

Sempre secondo Fitch, le tariffe si tradurranno in più alti prezzi al consumo e utili societari più bassi. “I dazi americani hanno raggiunto livelli tali che stanno trasformando le prospettive economiche globali, aumentando significativamente i rischi di recessione negli Stati Uniti e limitando la capacità delle Fed di ridurre ulteriormente i tassi”, mette in evidenza Fitch Rating.