Dazi doganali: accordo trovato fra Usa e Svizzera

Keystone-SDA

Svizzera e Stati Uniti hanno trovato un'intesa nella complessa questione dei dazi doganali. Questi ultimi passano dall'attuale 39% al 15%, ha annunciato il Consiglio federale sulla rete sociale X.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il governo nel suo post ha ringraziato il presidente statunitense Donald Trump per il suo impegno costruttivo. Maggiori informazioni – si legge – verranno fornite attorno alle 16:00.

Guy Parmelin, capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), si è recato ieri a Washington dove ha avuto colloqui in particolare con il rappresentante della Casa Bianca per il commercio Jamieson Greer. “Abbiamo avuto una discussione molto positiva e siamo riusciti a chiarire quasi tutti i punti”, ha detto stamani alla radio svizzero tedesca SRF il consigliere federale.

“Gli scambi sono stati molto positivi”, ha dichiarato dal canto suo alla stampa un alto funzionario americano che ha partecipato all’incontro tra i due uomini, citato dall’agenzia di stampa France-Presse.