Dazi: svizzeri, non fare concessioni agli Usa

Keystone-SDA

La maggioranza degli svizzeri è contraria a fare concessioni agli Stati Uniti nel quadro della vertenza commerciale in atto fra Berna e Washington.

(Keystone-ATS) Malgrado ciò, gli interrogati temono un danno per l’economia a causa dei dazi imposti dal presidente americano Donald Trump.

Quasi due terzi dei partecipanti a un sondaggio, pubblicato oggi dall’istituto specializzato YouGov, ritiene che la Svizzera non debba farsi mettere sotto pressione, anche se ciò comporta tariffe doganali del 39%. Solo un quarto delle persone coinvolte si è invece espresso a favore di concessioni per evitare stangate sul Made in Switzerland.

Non vi sono comunque particolari dubbi sul fatto che i nuovi dazi saranno un problema per l’economia. Due svizzeri su tre pensano che i danni saranno significativi e solo il 5% crede che non cambierà nulla o che ci saranno ripercussioni minime.

La metà degli intervistati ritiene inoltre che in futuro la Svizzera dovrebbe concentrarsi maggiormente sui propri prodotti, anche se ciò potrebbe comportare un aumento dei prezzi. Secondo il sondaggio di YouGov, realizzato interrogando 1260 persone fra il 5 e l’11 agosto, il 41% è contrario a maggiori investimenti negli Usa da parte di aziende elvetiche, mente i favorevoli si fermano al 15%.

Stando all’istituto di ricerca, esiste un ampio consenso tra i vari schieramenti politici su come la Svizzera dovrebbe reagire ai dazi imposti dagli Stati Uniti. Un’eccezione è rappresentata dalla questione se il governo debba cooperare maggiormente con l’Unione europea alla luce della situazione attuale. Senza sorprese, i sostenitori dell’UDC si sono espressi contro questa ipotesi.