Dazi: i colloqui Usa-Cina si terranno a Ginevra, dice DFAE

Keystone-SDA

Si terranno a Ginevra i primi colloqui ad alto livello fra Stati Uniti e Cina volti ad appianare le divergenze commerciali.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha indicato a Keystone-Ats il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), precisando che Berna è in contatto con entrambe le parti per organizzare l’incontro.

In occasione degli ultimi contatti avuti da rappresentanti elvetici con quelli delle due potenze la Svizzera aveva manifestato la propria disponibilità a ospitare le discussioni e per bocca dei funzionari del DFAE si dice ora soddisfatta della fiducia accordatale. Il dipartimento non si è pronunciato sulla data esatta dell’appuntamento.

Alla fine di aprile, la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il consigliere federale Guy Parmelin avevano rappresentato congiuntamente la Confederazione agli incontri di primavera del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca mondiale a Washington. In tale occasione vi era stato un abboccamento fra il segretario al tesoro americano Scott Bessent e Keller-Sutter. I due torneranno a vedersi nella Confederazione, ha fatto sapere il Dipartimento federale delle finanze (DFF), senza esprimersi su luoghi e tempi.

Da parte sua il capo del DFAE Ignazio Cassis aveva parlato a Pechino con il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Cassis aveva spiegato che le parti stanno cercando un dialogo con gli Stati Uniti per risolvere la questione doganale.

Gli incontri sino-americani in Svizzera sono stati annunciati la notte scorsa dagli Usa e poi confermati da Pechino.