Danimarca rinforza il numero dei suoi soldati in Groenlandia

Keystone-SDA

Un rinforzo di soldati danesi sta partendo per la Groenlandia, lo riporta la Tv2 danese.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto riportato dall’emittente, sull’isola sarebbero già arrivati 100 soldati per prendere parte all’operazione Nato “Arctic Endurance” ma ora si tratterebbe di “un sostanziale numero” che arriverà all’aeroporto di Kangerlussuaq, a circa un’ora di volo a nord da Nuuk. Il Maggiore generale comandante in capo dell’esercito danese Peter Boysen è tra le persone che arriveranno in Groenlandia.

“Ogni decisione sulla Groenlandia spetta al suo popolo e alla Danimarca”, ha intanto detto il premier britannico Keir Starmer durante una conferenza stampa a Downing Street. “Questo diritto è fondamentale e noi lo sosteniamo”, ha aggiunto riferendosi alle dichiarazioni sull’isola del presidente americano Donald Trump. Per poi sottolineare che la Nato è “fondata sul rispetto e sulla collaborazione, non sulla pressione”.

Starmer ha affermato la necessità di “difendere i nostri valori”, ma allo stesso tempo ha sottolineato che “gli Usa restano uno stretto alleato”. Il primo ministro ha dichiarato che le parole di Trump sono state accolte “molto male in tutto il Regno Unito”. “Il nostro compito è garantire che si trovi una via d’uscita”, ha aggiunto, ribadendo l’importanza della “special relationship” tra Londra e Washington.