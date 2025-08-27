Danimarca convoca diplomatico USA per Groenlandia

La televisione svizzera per l’Italia

La Danimarca ha convocato l'incaricato d'affari statunitense dopo un servizio della televisione pubblica che riferiva di "tentativi di ingerenza" in Groenlandia, territorio semiautonomo del regno scandinavo ambito dal presidente degli USA Donald Trump.

(Keystone-ATS) Lo ha reso noto oggi il ministro degli esteri di Copenaghen, Lars Løkke Rasmussen. “Qualsiasi tentativo di ingerenza negli affari interni del regno sarà ovviamente inaccettabile”, ha indicato Rasmussen in un comunicato stampa. “Ho chiesto al ministero degli esteri di convocare l’incaricato d’affari americano per una riunione al ministero”.

