Danimarca convoca diplomatico USA per Groenlandia

Keystone-SDA

La Danimarca ha convocato l'incaricato d'affari statunitense dopo un servizio della televisione pubblica che riferiva di "tentativi di ingerenza" in Groenlandia, territorio semiautonomo del regno scandinavo ambito dal presidente degli USA Donald Trump.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha reso noto oggi il ministro degli esteri di Copenaghen, Lars Løkke Rasmussen. “Qualsiasi tentativo di ingerenza negli affari interni del regno sarà ovviamente inaccettabile”, ha indicato Rasmussen in un comunicato stampa. “Ho chiesto al ministero degli esteri di convocare l’incaricato d’affari americano per una riunione al ministero”.

Secondo la radiotelevisione di stato DR (già Danmarks Radio), almeno tre americani vicini a Trump si troverebbero in Groenlandia per “influenzare” la popolazione e, in particolare, avrebbero stilato una lista di nomi di cittadini che sostengono i piani dell’inquilino della Casa Bianca di ottenere il controllo della grande isola artica.

Dopo la sua elezione, il presidente degli USA aveva spiegato di “avere bisogno” della Groenlandia, in particolare per la sicurezza degli Stati Uniti.

La Groenlandia, sostenuta dalla Danimarca, aveva ribattuto di non essere in vendita e di voler decidere da sola il proprio futuro.