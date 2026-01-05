Danimarca: premier, “Se gli USA attaccano finisce tutto”

Keystone-SDA

"Ci aspettiamo chiaramente che tutti, e in particolare i nostri alleati, rispettino i confini nazionali esistenti", ha dichiarato la prima ministra danese Mette Fredriksen, in un'intervista alla televisione pubblica del paese TV 2.

(Keystone-ATS) La premier ha sottolineato come la sua posizione sia rimasta invariata nel corso di tutta la disputa sulla Groenlandia.

“Non accetteremo una situazione in cui noi e la Groenlandia veniamo minacciati in questo modo”, ha aggiunto, rigettando la posizione del presidente statunitense Donald Trump sul fatto che la sicurezza in Groenlandia non venga presa seriamente: “Ma voglio anche chiarire che se gli Stati Uniti decidono di attaccare militarmente un altro paese della NATO, allora tutto finisce. Compresa la nostra NATO e quindi la sicurezza che è stata garantita dalla fine della Seconda Guerra mondiale”, ha sottolineato Fredriksen.

Nell’intervista ha inoltre rimarcato che la Danimarca ha recentemente investito fortemente nella difesa, che ha parlato con Trump e che sta facendo tutto il possibile per evitare che gli Stati Uniti facciano un intervento militare: “Credo nella democrazia e nelle regole internazionali. E credo anche che non si debbano modificare i confini in un modo o nell’altro”.