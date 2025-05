Dalle pandemie ai fondi, l’OMS cerca il riscatto

Dalla resilienza globale di fronte a nuove pandemie alla ricerca di nuove risorse dopo il terremoto causato dalla fuoriuscita del principale finanziatore, gli Stati Uniti di Donald Trump.

(Keystone-ATS) L’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha aperto oggi i lavori della 78esima Assemblea mondiale, il suo organo legislativo, che si riunirà a Ginevra fino al 27 maggio con l’auspicio di approvare un epocale Accordo pandemico e, soprattutto, incrementare i contributi degli Stati membri a fronte di un taglio del budget del 21% dal bilancio del biennio 2026-2027, anch’esso in attesa di approvazione.

A dare il via all’incontro, dal titolo “One World for One Health”, il segretario generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, con la presentazione del suo rapporto sul 2024. Un intervento incentrato sui tre principali pilastri su cui si fonda l’azione di salute globale dell’OMS: la prevenzione e l’intervento sulle cause alla radice delle malattie; l’espansione dell’accesso equo ai servizi sanitari; il supporto alle nella protezione della salute attraverso prevenzione e risposta alle emergenze sanitarie.

Tra i passaggi cruciali dell’evento ginevrino la possibile (e auspicata) approvazione dell’Accordo pandemico. “Questa Assemblea sarà davvero storica: dopo tre anni di negoziati, i Paesi potranno adottare il primo patto globale per proteggere le popolazioni dalle pandemie”, ha affermato Ghebreyesus, in vista dell’atteso ok al documento – discusso già oggi – nella mattina di martedì 20 maggio.

Nel pomeriggio della stessa giornata la discussione sul Programma di bilancio 2026-2027, inclusa l’ipotesi di un incremento del 20% dei contributi obbligatori dai Paesi membri e la riduzione del budget del 21%, da 5,3 a 4,267 miliardi, necessaria a causa del ritiro degli USA, contributori per 960 milioni (15% del budget) lo scorso biennio. Tagli a costi di viaggio, approvvigionamento, pensionamento anticipato e altro, che “hanno contribuito a ridurre il divario, ma non c’è ancora alternativa alla riduzione del nostro personale”.

Da qui “un importante riallineamento strutturale” tra cui la riduzione del “team di gestione esecutiva della sede centrale da 14 a 7 membri e dei dipartimenti da 76 a 34”. Senza il primo aumento di contributi degli Stati al 50% del bilancio di base, tre anni fa, “la nostra attuale situazione finanziaria sarebbe molto peggiore: di 300 milioni di dollari”. Eppure “ci troviamo di fronte a un divario salariale di oltre 500 milioni di dollari per il prossimo biennio”. Approvando l’aumento ulteriore e grazie agli investimenti “siamo fiduciosi di aver già assicurato oltre 2,6 miliardi di dollari, il 60% dei fondi per il biennio”, ha spiegato il segretario. Due miliardi l’anno, ha detto, non sono una cifra ambiziosa: “È l’equivalente della spesa militare globale ogni 8 ore; è il prezzo di un bombardiere stealth, che uccide persone; è un quarto delle spese di promozione annue dell’industria del tabacco, un prodotto che uccide persone. Sembra che qualcuno abbia scambiato le etichette di ciò che vale davvero nel nostro mondo”.

Nella sua presentazione Ghebreyesus ha ricordato i risultati raggiunti dall’azione globale dell’Oms, tra cui la negoziazione di una pausa umanitaria a Gaza per una campagna di vaccinazione anti-polio che ha raggiunto oltre 560mila bambini. “Ma la popolazione continua a fronteggiare molte altre minacce. A due mesi dall’inizio dell’ultimo blocco, due milioni di persone muoiono di fame, mentre 116mila tonnellate di cibo sono bloccate al confine”, ha sottolineato, chiedendo agli Stati membri “di accettare più pazienti e a Israele di consentire queste evacuazioni e di consentire l’ingresso a Gaza di cibo e medicine di cui c’è urgente bisogno”.