Dall’inizio del governo Trump rimpatriati 271 mila messicani

Keystone-SDA

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Sono oltre 270'000 i cittadini messicani rimpatriati dagli USA dall'inizio delle politiche di espulsioni avviate dall'amministrazione Trump fin dal suo insediamento a gennaio del 2025.

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(Keystone-ATS) Lo ha riferito oggi in una conferenza stampa il direttore dell’Istituto nazionale della Migrazione (INM), Sergio Salomón Céspedes, precisando che nello stesso periodo il Messico ha accolto dagli USA anche 19’000 migranti stranieri.

“Di questi, 171’508 sono entrati nel Paese via terra attraverso i vari punti di rimpatrio predisposti, mentre 99’685 cittadini sono stati accolti per via aerea”, ha aggiunto.

Il 95% dei rimpatriati, ha chiarito quindi Céspedes, proviene dagli stati del Chiapas, di Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla e Stato del Messico.

Il funzionario ha quindi sottolineato che tutti i migranti che “durante il processo di accoglienza le persone rimpatriate vengono trattate con dignità e nel rispetto dei diritti umani”, come disposto dalla presidente.

Dall’inizio del governo Sheinbaum, ad ottobre del 2024, e con l’irrigidimento delle politiche migratorie di Trump, il flusso di irregolari dal Messico verso gli Stati Uniti ha registrato una riduzione del 97,5% secondo dati dell’Ufficio doganale e di protezione delle frontiere USA (CBP).