Dakota Johnson e Colin Farrell nel nuovo video di Taylor Swift

Keystone-SDA

Condividi

E' sempre più intrigante il percorso di "Patient Zero", il nuovo single di Taylor Swift il cui video debutterà domenica ai Video Music Awards di Mtv: la popstar ha arruolato Dakota Johnson e Colin Farrell per il clip di cui oggi ha distribuito 13 secondi di anteprima.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nel breve filmato, distribuito su Cbs Mornings, la Johnson e la Swift compiono gesti identici mentre si lavano le mani nel bagno semibuio. Poco dopo le due appaiono davanti a una tomba, con Taylor – al dito quello che sembra essere un vistoso anello di fidanzamento – che posa una mano sulla spalla di Dakota. Entra quindi in scena Farrell, che scende da un’auto sportiva, prima che i tre, tutti vestiti di nero, si ritrovino insieme per un drink. Una sequenza che lascia intravedere un possibile triangolo di amore e morte al centro della storia.

“È il momento che stavamo aspettando tutti”, ha esclamato la conduttrice Gayle King, mentre il collega Vladimir Duthiers si è lanciato nella caccia agli immancabili “easter egg”, gli indizi disseminati dalla cantante di The Life of a Showgirl a beneficio dei fan. Secondo Duthiers, la presenza di Dakota Johnson nel video non dovrebbe sorprendere gli Swifties: Taylor avrebbe lasciato una traccia già agli Emmy 2026, quando pronunciò le parole “north or south”, nord o sud, interpretate ora come un riferimento scherzoso a North e South Dakota e dunque al cognome dell’attrice che di recente sembra essere diventata una delle “best friend” nell’entourage della cantante: di recente Dakota avrebbe persino utilizzato l’appartamento newyorchese della popstar per incontrare Machine Gun Kelly, MGK, con il quale le è stato attribuito un nuovo flirt.

Taylor ha annunciato l’uscita di “Patient Zero” martedì mentre ieri ha deliziato i fan con la notizia dell’uscita di una versione “Encore” dell’album del 2025 “The Life of a Showgirl” contenente quattro nuove canzoni.