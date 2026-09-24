Dakota Johnson e Colin Farrell nel nuovo video di Taylor Swift
E' sempre più intrigante il percorso di "Patient Zero", il nuovo single di Taylor Swift il cui video debutterà domenica ai Video Music Awards di Mtv: la popstar ha arruolato Dakota Johnson e Colin Farrell per il clip di cui oggi ha distribuito 13 secondi di anteprima.
(Keystone-ATS) Nel breve filmato, distribuito su Cbs Mornings, la Johnson e la Swift compiono gesti identici mentre si lavano le mani nel bagno semibuio. Poco dopo le due appaiono davanti a una tomba, con Taylor – al dito quello che sembra essere un vistoso anello di fidanzamento – che posa una mano sulla spalla di Dakota. Entra quindi in scena Farrell, che scende da un’auto sportiva, prima che i tre, tutti vestiti di nero, si ritrovino insieme per un drink. Una sequenza che lascia intravedere un possibile triangolo di amore e morte al centro della storia.
“È il momento che stavamo aspettando tutti”, ha esclamato la conduttrice Gayle King, mentre il collega Vladimir Duthiers si è lanciato nella caccia agli immancabili “easter egg”, gli indizi disseminati dalla cantante di The Life of a Showgirl a beneficio dei fan. Secondo Duthiers, la presenza di Dakota Johnson nel video non dovrebbe sorprendere gli Swifties: Taylor avrebbe lasciato una traccia già agli Emmy 2026, quando pronunciò le parole “north or south”, nord o sud, interpretate ora come un riferimento scherzoso a North e South Dakota e dunque al cognome dell’attrice che di recente sembra essere diventata una delle “best friend” nell’entourage della cantante: di recente Dakota avrebbe persino utilizzato l’appartamento newyorchese della popstar per incontrare Machine Gun Kelly, MGK, con il quale le è stato attribuito un nuovo flirt.
Taylor ha annunciato l’uscita di “Patient Zero” martedì mentre ieri ha deliziato i fan con la notizia dell’uscita di una versione “Encore” dell’album del 2025 “The Life of a Showgirl” contenente quattro nuove canzoni.