Da domenica orologi avanti di un’ora

Keystone-SDA

Domenica alle 02:00 in Svizzera - e nella maggioranza dei Paesi europei - le lancette dell'orologio verranno spostate in avanti di un'ora. L'ora solare ritornerà il 26 di ottobre.

(Keystone-ATS) La maggior parte degli orologi di stazioni, campanili e scuole, cambia automaticamente. In genere è così anche per i telefoni cellulari, i computer e altri dispositivi connessi.

L’ora legale è stata introdotta in Svizzera nel 1981 per allineare il Paese ai suoi vicini e per risparmiare energia. Il sistema non gode ancora di un consenso unanime. I critici sostengono che tale cambiamento disturbi l’orologio biologico di uomini e animali.