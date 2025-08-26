La televisione svizzera per l’Italia

Da COMCO ok a DERTOUR per l’acquisizione di Hotelplan

Keystone-SDA

La Commissione della concorrenza (COMCO) ha approvato l'acquisizione di Hotelplan da parte dell'operatore turistico tedesco DERTOUR. L'organo di vigilanza è dell'avviso che la fusione "non sopprime la concorrenza efficace".

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Dopo aver esaminato in modo approfondito l’acquisto dell’ex filiale della Migros da parte di DERTOUR, l’operazione di concentrazione non porta alla soppressione della concorrenza su nessun mercato analizzato, scrive oggi l’organo di vigilanza in una nota.

L’indagine doveva chiarire se, con le prenotazioni dirette presso alberghi e compagnie aeree o attraverso piattaforme online, le persone in Svizzera che desiderano viaggiare avranno sufficienti alternative per potersi opporre a eventuali aumenti di prezzo.

L’esame della fusione ha mostrato che questa porterà a una maggiore concentrazione e a una presenza rinforzata delle imprese coinvolte, aggiunge la COMCO. Tuttavia, secondo l’organo di vigilanza, i viaggiatori hanno a disposizione diverse possibilità di prenotazione. Accanto alla classica riservazione presso un’agenzia di viaggio o presso un operatore turistico, essi possono valutare le offerte di una piattaforma online o riservare direttamente presso una compagnia aerea o un hotel, sostiene la COMCO, precisando che le indagini effettuate hanno mostrato che i viaggiatori utilizzano attivamente questi diversi canali, confrontando prezzi e offerte.

DERTOUR e Hotelplan sono due dei più importanti operatori turistici del Paese. L’ex filiale del gigante arancione è presente sul mercato con le marche Hotelplan, Migros Vacances, travelhouse e tourisme pour tous. Il colosso tedesco DERTOUR è attivo in Svizzera con le marche helvetic tours e KUONI. Complessivamente gestiscono in Svizzera più di 150 uffici viaggi. Migros ha deciso di cedere Hotelplan nell’ambito della sua strategia, annunciata nel 2021, e per concentrarsi sulla sua attività principale.

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR