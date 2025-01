Da Biden a Trump, in 5 ore il trasloco alla Casa Bianca

I traslocatori sono pronti: lunedì in sole cinque ore dovranno smontare la Casa Bianca di Joe Biden e preparare quella di Donald Trump.

(Keystone-ATS) Un trasloco che per il presidente eletto e la futura First Lady è più facile rispetto a quello di otto anni fa. “Conosco le stanze in cui vivremo, conosco come si svolgerà tutto il processo”, ha ammesso la stessa Melania in una recente intervista, mostrandosi molto più sicura di sé rispetto al 2017 quando, nonostante la visita guidata di Michelle Obama, non aveva un quadro chiaro di come tutto si sarebbe svolto.

La ‘transfer of families’, così come è conosciuto il passaggio da una famiglia presidenziale e un’altra, avviene mentre gli occhi sono puntati sul giuramento del presidente.

Intorno alle 8.30 del mattino, prima dell’avvio delle cerimonie per l’insediamento, lo staff della Casa Bianca si riunisce nella State Dining Room per salutare la first family. Un’ora dopo si svolge solitamente l’ultimo evento alla Casa Bianca del presidente uscente: è un caffè nella Blue Room insieme al presidente eletto, agli ex presidenti ed ex vicepresidenti accompagnati dai consorti. Un appuntamento che però quest’anno potrebbe non esserci visto che Trump, secondo indiscrezioni, si sarebbe detto contrario.

Alle 10.31 del mattino iniziano le cinque ore pazze in cui la Casa Bianca è tirata a lucido, i mobili del presidente uscente vengono rimossi e quelli di quello entrante sono sistemati. Melania ha già spedito a Washington molte delle cose che vuole nell’abitazione. Le scatole della nuova First Family sono svuotate e i vestiti riposti negli armadi. Nei bagni vengono collocati i prodotti preferiti dai nuovi presidenti e dalle First Lady.

Intorno alle 14.30 i lavori si avviano alla conclusione e fra le 15.30 e le 17 tutto deve essere pronto per l’arrivo dei nuovi inquilini al South Portico, dove il capo usciere li accoglierà con “Benvenuto nella sua nuova casa, signor presidente”.