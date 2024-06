D-Day: Biden cita Ucraina, “mai abbandonarla a dittatori”

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Sulle spiagge della Normandia, il presidente americano Joe Biden ha ricordato lo Sbarco alleato e il sacrificio dei giovani americani citando anche la guerra in Ucraina e lanciando un appello a “non abbandonare (altri paesi) di fronte ai dittatori”.

“L’isolazionismo – ha affermato nel suo discorso a Colleville-sur-Mer – non era la risposta 80 anni fa e non lo è oggi. Le forze oscure non spariscono mai”. L’Ucraina, ha detto, “è invasa da un tiranno” e “noi non possiamo abbandonare di fronte a dei dittatori, è inimmaginabile”.

In un’intervista a Abc il presidente ha peraltro affermato che “conosco Putin da 40 anni e mi preoccupa da 40 anni. Non è una persona perbene, è un dittatore e sta lottando per assicurarsi di tenere insieme il suo paese pur continuando a portare avanti questo assalto” all’Ucraina.

Quanto all’autorizzazione concessa a Kiev per usare armi americane in Russia, Biden ha spiegato che “non stiamo parlando di fornire all’Ucraina armi per colpire Mosca e il Cremlino. Le armi sono autorizzate a colpire vicino al confine”.