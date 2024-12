Dätwyler si ristruttura, ancora ignoto impatto su impiego

Keystone-SDA

Dätwyler si impone una cura dimagrante per aumentare la redditività: il gruppo industriale urano attivo nei componenti di alta qualità per i settori della sanità, dell'automobile e dell'alimentazione lancia un programma di ristrutturazione.

3 minuti

(Keystone-ATS) I provvedimenti – spiega la società con sede ad Altdorf in un comunicato odierno – avranno un costo unico, contabilizzato nel 2024, di 38 milioni di franchi, di cui 9 milioni per una svalutazione straordinaria, ma dovrebbero poi portare a un miglioramento del risultato di circa 24 milioni di franchi all’anno, una volta implementate le misure. Non vengono fornite indicazioni riguardo alle conseguenze per i posti di lavoro.

L’impresa si trova da oltre due anni ad affrontare mercati persistentemente difficili, tecnologie in rapida evoluzione e incertezze geopolitiche, spiega la dirigenza. In particolare nell’importante mercato della sanità la domanda è ancora debole a causa della riduzione delle scorte da parte dei clienti, mentre nel comparto automobilistico la crescita dei volumi dei veicoli elettrici a batteria è più lenta di quanto inizialmente previsto.

“Il consiglio di amministrazione e la direzione di Dätwyler hanno deciso di affrontare le sfide attuali con un completo programma di trasformazione”, si legge nella nota. “Sono convinti che ciò consentirà di realizzare importanti sinergie, di aumentare ulteriormente la competitività e di porre l’azienda in una posizione migliore per il futuro”.

La reazione della borsa alle novità odierne è stata negativa: a fine mattinata l’azione Datwyler perdeva circa il 2%. Dall’inizio dell’anno la performance è del -28%.

Il gruppo Dätwyler fabbrica componenti tecnici ed elettronici. Trae le sue origini dall’attività di Adolf Dätwyler, imprenditore figlio di un contadino che nel 1915 assunse la direzione (e dal 1920 poi anche la proprietà) di un’azienda urana in difficoltà, la Schweizerische Draht- und Gummiwerken, una fabbrica di cavi e di gomme. In un cantone povero che si stava appena aprendo all’industrializzazione, Dätwyler si rivelò un pioniere anche sul fronte sociale: nel 1918 introdusse una cassa malattia aziendale e nel 1948 la cassa pensioni. Oggi il gruppo è una realtà che impiega a livello mondiale 8000 lavoratori e vende i suoi prodotti in oltre 100 paesi. Nel 2023 ha realizzato un fatturato di 1,1 miliardi di franchi e un utile netto di 67 milioni. La società è quotata in borsa dal 1986.