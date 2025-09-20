La televisione svizzera per l’Italia

Cyberattacco contro diversi aeroporti europei

Keystone-SDA

Un attacco informatico che ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in ha stamani le operazioni in diversi aeroporti europei, tra cui anche Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra. Si registrano ritardi e cancellazioni dei voli.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferisce l’Independent. Secondo l’aeroporto di Bruxelles, l’attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo le procedure di check-in e imbarco manuali.

Cancellazioni e ritardi

Al momento all’aeroporto di Bruxelles sono stati cancellati dieci voli e si registrano diversi ritardi negli altri voli, ha detto un portavoce dello scalo all’ANSA, precisando che l’attacco informatico “riguarda un fornitore esterno del servizio che opera con diversi aeroporti europei”.

All’aeroporto di Berlino si registra al momento un solo volo cancellato, diretto a Parigi, mentre sono generalizzati i ritardi. Sul sito dell’aeroporto i voli in partenza risultano in media in ritardo di quasi un’ora.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR