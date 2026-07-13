Cuba offre a Trump un’isola di lusso per scongiurare un’invasione

Keystone-SDA

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Cuba offre a Donald Trump un'isola nel disperato tentativo di scongiurare un'invasione. Secondo quanto riporta l'Us Sun, la famiglia Castro starebbe proponendo al presidente americano un resort privato di lusso denominato "Trump Island".

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(Keystone-ATS) Il piano è incentrato su Cayo Santa Maria, un’idilliaca località balneare sulla costa settentrionale di Cuba, e mira a far leva sulla nota passione di Trump per gli immobili di lusso e i campi da golf. Sebbene un gruppo di Abu Dhabi abbia contattato attivamente la Trump Organization per i diritti di denominazione, i funzionari dell’amministrazione statunitense sostengono che non siano state concluse trattative dirette né accordi ufficiali.

La proposta del resort arriva mentre la Casa Bianca intensifica notevolmente la pressione geopolitica, alimentando il timore di uno scontro tra Washington e l’Avana come non accadeva dai tempi della crisi dei missili del 1962. Il Pentagono ha già dislocato ingenti risorse navali nei Caraibi, tra cui il gruppo d’attacco della portaerei Uss Nimitz e diversi cacciatorpediniere lanciamissili.