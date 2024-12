CSt: polizia dei trasporti sarà dotata di taser

Keystone-SDA

La polizia dei trasporti deve essere equipaggiata con taser, o pistole elettriche. Lo chiede il Consiglio degli Stati che ha approvato oggi con 27 voti contro 7 e una astensione una mozione in tal senso del consigliere nazionale Michaël Buffat (UDC/VD).

2 minuti

(Keystone-ATS) L’equipaggiamento e le armi degli agenti di polizia devono adattarsi continuamente alle nuove realtà, secondo il consigliere nazionale vodese che ricorda come una richiesta per dotarsi di taser era stata presentata anni fa proprio dalla polizia dei trasporti.

Dotando la polizia dei trasporti di un taser, si migliorerebbe la sua capacità di intervento, ha spiegato oggi Esther Friedli (UDC/SG) a nome della commissione. In un contesto di crescente violenza sui trasporti pubblici in Svizzera, questa dotazione migliorerebbe la capacità di intervento della polizia permettendole di reagire senza dover ricorrere alle armi da fuoco, ha aggiunto la sangallese.

Una minoranza capitanata da Mathias Zopfi (Verdi/GL) ha chiesto la bocciatura della mozione. Prima di decidere su una misura del genere, ha sostenuto il glaronese, occorrerebbe sapere come tale riforma verrebbe applicata nel dettaglio. Orbene, le misure di applicazione, per esempio come e in che occasioni i taser verrebbero impiegati sui treni, sono al momento oscure, ha sostenuto.

È vero che queste condizioni non sono al momento stabilite, lo saranno se la mozione verrà adottata, ha replicato il consigliere federale Albert Rösti. Saranno fissate in collaborazione con la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali, ha precisato il ministro dei trasporti. “Come prassi in questi casi – ha proseguito – verrà condotta una procedura di consultazione durante la quale le cerchie interessate potranno esprimere la loro opinione”.

L’atto parlamentare è ora trasmesso al Consiglio federale.