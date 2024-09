CSt: Piazza federale; cooperazione Confederazione, Cantone e Città

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) L’utilizzo dello spazio pubblico intorno a Palazzo federale – Piazza federale e “Bundesmeile” – andrebbe gestito da Confederazione, Canton Berna e Città di Berna e non più unicamente da quest’ultima.

È quanto chiede una mozione dell’Ufficio del Nazionale adottata tacitamente oggi anche dal Consiglio degli Stati.

Concretamente, come spiegato da Andrea Caroni (PLR/AR), l’atto parlamentare chiede al Consiglio federale di intavolare, d’intesa con la Delegazione amministrativa, negoziati con la Città e il Cantone al fine di istituire una struttura di cooperazione tripartita “che consenta di disciplinare di comune accordo l’utilizzo dello spazio pubblico intorno a Palazzo federale e che tenga conto delle esigenze specifiche del Parlamento, del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale, in particolare di quelle in materia di sicurezza”.

La situazione attuale, in cui la Città di Berna può decidere praticamente da sola sull’utilizzo dello spazio pubblico intorno a Palazzo, viene giudicata insoddisfacente. Secondo Caroni, capita inoltre spesso che manifestazioni politiche, eventi culturali o sportivi nelle vicinanze di Palazzo federale siano così rumorosi da rendere impossibile il lavoro. A ciò si aggiungono i ripetuti atti di vandalismo e i danni alle proprietà.

È chiaro che la Piazza è e deve restare uno spazio pubblico: con la mozione si vuole però cercare il dialogo per trovare una soluzione equilibrata che soddisfi tutti, ha concluso Caroni. La creazione di una piattaforma comune sarebbe cosa utile e ragionevole, ha aggiunto il cancelliere della Confederazione Viktor Rossi.