CSt: custodia figli, approvato nuovo assegno per i genitori

Keystone-SDA

Per la custodia extra-famigliare dei figli, i genitori riceveranno un sussidio sotto forma di assegni mensili. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati approvando la relativa legge con 27 voti a 14. Il finanziamento dovrà essere assicurato dai Cantoni.

3 minuti

(Keystone-ATS) Durante le discussioni – iniziate la settimana scorsa – la sinistra ha difeso la variante di un finanziamento misto, con un contributo della Confederazione di 200 milioni di franchi all’anno al massimo. Mathilde Crevoisier Crelier (PS/JU) ha denunciato il fatto che il Parlamento introduce un obbligo per i Cantoni senza però dare il benché minimo contributo a livello finanziario.

Per Benedikt Würth (Centro/SG), che ha parlato a nome della commissione, si tratta invece di rispettare il federalismo. Ogni Cantone deve poter decidere autonomamente, perché conosce la propria situazione, in particolare in merito alla questione dei contributi, ha aggiunto convincendo il plenum, che l’ha seguito con 24 voti a 15.

Il nuovo modello – che funge da controprogetto indiretto all’iniziativa del PS “sugli asili nido” – prevede un sussidio a lungo termine versato ai genitori fino a che i figli non avranno compiuto l’età di otto anni. L’assegno ammonterà a un minimo di 100 franchi mensili per ciascun figlio affidato almeno un giorno alla settimana ad un’istituzione e un compenso aggiuntivo di 50 franchi per ogni mezza giornata supplementare di custodia nell’arco di una settimana. Il finanziamento, come detto, sarà stabilito dai Cantoni, analogamente a quanto avviene con gli assegni familiari.

Il progetto approvato oggi rimpiazza il sostegno federale alla creazione di nuovi posti negli asili nido. L’attuale programma, entrato in vigore nel 2003 e prorogato a più riprese, è destinato a scadere alla fine del 2026.

Stando ai dati dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), la Confederazione ha sostenuto con 451 milioni di franchi la creazione di oltre 70’000 nuovi posti per la custodia di bambini. L’obiettivo è incentivare un maggior numero di genitori a svolgere un’attività lavorativa.

Da notare che lo scorso anno il Consiglio nazionale aveva adottato una soluzione diversa. La Camera del popolo si era espressa a favore di un progetto che prevede un contributo federale, ovvero un sussidio da parte della Confederazione che copra fino al 20% dei costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia per i primi quattro anni dall’entrata in vigore. Il costo è stato stimato in circa 710 milioni di franchi annui.

Il dossier ritorna pertanto al Consiglio nazionale.