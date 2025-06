CSt: bocciata l’iniziativa “per il futuro”

Keystone-SDA

Inutile, contraria all'ordinamento federalistico ed estremamente dannosa per l'economia. Così il Consiglio degli Stati ha definito l'iniziativa popolare per il futuro della Gioventù socialista (GISO), volta a tassare i grandi patrimoni a favore del clima.

(Keystone-ATS) Con 36 voti contro 7 (un astenuto), la Camera dei cantoni ha così deciso di bocciare la proposta di modifica costituzionale. Visto che anche il Consiglio nazionale in marzo aveva preso una decisione simile (per 132 voti a 49 a 8 astenuti), l’iniziativa “Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)” sarà sottoposta a popolo e cantoni con la raccomandazione di respingerla.

Il testo della GISO chiede l’introduzione di un’imposta sulle successioni a livello federale del 50% con una franchigia unica di 50 milioni di franchi sull’importo complessivo della successione e di tutte le donazioni. Il gettito fiscale andrebbe vincolato all’utilizzo per la lotta ai cambiamenti climatici da parte della Confederazione e dei Cantoni.

Il testo sarà sottoposto al voto da solo, senza un controprogetto. La sinistra aveva proposto una soluzione simile a quella degli iniziativisti, ma con una aliquota d’imposta del 5% sull’importo di successioni e donazioni. La maggioranza borghese ha respinto l’idea con 34 voti contro 10.