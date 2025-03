CSt: approvato prestito di 44,7 milioni per ricostruzione sede OIM

Il Consiglio degli Stati ha approvato la concessione di un prestito di 44,7 milioni per la demolizione e ricostruzione della sede dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) a Ginevra. I lavori dovrebbero durare quattro anni, dal 2026 al 2029.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’immobile in questione non è mai stato ristrutturato e non è più conforme agli standard attuali. Il prestito della Confederazione – alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) – è senza interessi e rimborsabile in 50 anni. Il Canton Ginevra contribuirà con 21,6 milioni di franchi.

Fondata nel 1951, l’OIM è la principale organizzazione intergovernativa nel campo della migrazione e fa parte del sistema delle Nazioni Unite. È una preziosa fonte di consulenza in materia di politiche e prassi migratorie e opera in situazioni di emergenza.

Il dossier passa ora all’esame del Consiglio nazionale.