CSt: approvati 5 milioni per Blatten

Keystone-SDA

In segno di solidarietà per il villaggio di Blatten (VS), travolto da una frana il 28 maggio scorso, il Consiglio degli Stati ha approvato all'unanimità lo stanziamento di 5 milioni di franchi a favore del Comune della Lötschental.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli aiuto della Confederazione si aggiungono a quelli del Canton Vallese, che ha liberato 10 milioni. Questi mezzi dovranno essere impiegati dal Comune di Blatten per misure urgenti che non sono coperte da assicurazioni o sussidi e che devono essere attuate rapidamente.

Tali risorse potranno essere impiegate anche per dare sostegno agli abitanti dei villaggi colpiti che si trovano in situazioni particolarmente difficili. Le autorità comunali decideranno in merito all’impiego esatto del contributo immediato e ne renderanno conto alla Confederazione.

È la prima volta che la Confederazione concede un aiuto diretto incondizionato per una catastrofe naturale nell’ambito di una legge d’urgenza. L’intenzione è fornire un aiuto “rapido e non burocratico”, ha sottolineato il consigliere federale Albert Rösti.

Per la ricostruzione di Blatten, il Consiglio federale intende agire in tre fasi. I 5 milioni rappresentano una prima tappa, a breve termine, ha spiegato Rösti. A più lungo termine, la Confederazione è pronta a fornire ulteriore aiuto.

Il dossier passa al Consiglio nazionale, che si esprimerà dopodomani.