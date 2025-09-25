La televisione svizzera per l’Italia

CSt: approvata mozione Chiesa su tassa di transito

Keystone-SDA

Il Consiglio degli Stati vuole introdurre una tassa di transito per il traffico stradale che attraversa la Svizzera senza fermarsi. Oggi ha approvato all'unanimità una mozione in tal senso di Marco Chiesa (UDC/TI).


1 minuto

(Keystone-ATS) L’ammontare della tassa dovrà essere stabilito in base alla densità del traffico, all’ora e al giorno della settimana, in modo da incentivare la circolazione dei veicoli in determinati momenti piuttosto che in altri. L’obiettivo è distribuire meglio il traffico di transito sulle autostrade, in particolare sugli assi nord-sud.

Il ricavato della tassa sarebbe destinato al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA). I veicoli esentati da tali tasse in base ad accordi internazionali non sarebbero interessati. La tassa dovrà essere compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera, come quelli verso l’UE.

Il Consiglio federale si era opposto, sottolineando che ciò comporterebbe ostacoli amministrativi, senza riuscire a bloccare la proposta. Ora toccherà al Consiglio nazionale esprimersi.

