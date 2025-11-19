La televisione svizzera per l’Italia

CSt: “senatore” Bischof malato, deve saltare la sessione invernale

Keystone-SDA

A causa di una grave infezione gastrointestinale, il consigliere agli Stati Pirmin Bischof (Centro/SO) dovrà saltare la sessione invernale delle Camere federali. Lo scrive oggi in una nota il gruppo parlamentare del Centro.

(Keystone-ATS) Bischof è attualmente ricoverato in ospedale. Ha chiesto di essere esonerato per tutta la durata della sessione a titolo precauzionale, viene precisato.

Il 66enne “senatore” solettese è a capo del gruppo del Centro alla Camera dei cantoni. Questo incarico verrà temporaneamente assunto dalla vice di Bischof, Brigitte Häberli-Koller (TG).

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

