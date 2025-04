CSS: utile in netto aumento nel 2024

Keystone-SDA

Profitti in sensibile crescita nel 2024 per la cassa malati CSS: l'esercizio si è chiuso con un utile di 63 milioni di franchi, il 60% in più dell'anno prima.

1 minuto

(Keystone-ATS) Alla perdita di 129 milioni nell’assicurazione di base ha fatto da contraltare l’avanzo di 190 milioni nel comparto delle complementari e positivo è stato anche il rendimento degli investimenti.

I premi sono saliti dell’8% a 7,6 miliardi, ma sono cresciuti anche gli oneri per sinistri e prestazioni, che sono lievitati del 9% a 7,2 miliardi, ha indicato oggi la società che l’anno scorso ha festeggiato i 125 anni di esistenza.

Il numero di clienti si è attestato a 1,7 milioni, di cui 1,5 milioni nell’assicurazione di base: in questo comparto si registra un deflusso di 60’600 persone. A tale proposito la dirigenza parla di un anno di consolidamento, dopo una lunga fase di crescita: dal 2012 l’azienda ha acquisito circa 280’000 nuovi assicurati.

Fondato nel 1899 quale cassa malati cristiano-sociale e con sede a Lucerna il gruppo CSS è uno dei principali assicuratori del paese, specializzato in polizze malattia, infortuni e danni. È presente in tutta la Svizzera con 100 agenzie e ha in organico 3000 persone.