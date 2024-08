Crollo caverna in Islanda, un morto e due dispersi

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Una persona è morta, altre due sono ritenute disperse e una quarta è stata ricoverata in ospedale in condizioni gravi in seguito al crollo, ieri pomeriggio, di una caverna di ghiaccio nel sud-est dell’Islanda, mentre un gruppo di 25 turisti si trovava al suo interno.

Non si conoscono ancora le nazionalità delle persone coinvolte. Gli altri componenti del gruppo, che stava visitando la grotta con una guida quando la parete di ghiaccio è crollata, sono rimasti illesi e hanno ricevuto supporto psicologico.

Secondo Sveinn Kristján Rúnarsson, ufficiale senior della polizia citato dal quotidiano Visir, le condizioni dell’operazione sono molto difficili, ma i soccorritori sanno più o meno dove si trovano i due dispersi, pur se non hanno avuto contatti: “Stanno scavando lì il più possibile con gli strumenti e le attrezzature che sono arrivate”, ha affermato.

Finora hanno preso parte ai soccorsi duecento persone, tuttavia è impossibile prevedere quanto tempo dureranno i lavori di salvataggio, scrive Visir. La polizia indaga sulle cause dell’incidente.