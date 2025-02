Crolla un ponte in Corea del Sud, 3 morti

Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite oggi a sud di Seul in seguito al crollo di un ponte in un cantiere autostradale: lo ha reso noto in un comunicato l'Agenzia nazionale dei Vigili del Fuoco.

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto intorno alle 9:50 ora locale (l’1:50 in Svizzera) a Cheonan, a 80 chilometri circa a sud di Seul, durante i lavori di costruzione di un tratto dell’autostrada Seul-Sejong.

Cinque travi d’acciaio che reggevano il ponte sono crollate una dopo l’altra mentre gli operai stavano usando una gru per spostarle tra i piloni, travolgendo gli otto lavoratori.

L’Agenzia nazionale dei Vigili del Fuoco, nel resoconto della Yonhap, ha dichiarato di aver emesso un ordine di mobilitazione dei pompieri per le operazioni di soccorso. Anche il presidente ad interim Choi Sang-mok ha dato istruzioni per dispiegare tutte le risorse e il personale disponibili per l’emergenza.