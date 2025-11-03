Crolla torre ai Fori Imperiali di Roma, operai travolti da macerie

Keystone-SDA

Un operaio è rimasto ferito nel parziale crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali nel centro di Roma. L'uomo è stato estratto in condizioni gravi dalle macerie e affidato ai soccorritori, scrive l'agenzia italiana ANSA. Le operazioni sono ancora in corso.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’uomo di 64 anni ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Altri due operai che erano al lavoro sulle impalcature di sostegno alla Torre dei Conti nel cuore di Roma – attualmente in ristrutturazione – e che erano rimasti bloccati dopo il crollo, sono stati recuperati dai vigili del fuoco con un’autoscala e hanno rifiutato il trasporto in nosocomio. Sono in atto le operazioni di soccorso. Un operaio è ancora sotto le macerie. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie l’uomo è cosciente. Sul posto oltre ai soccorsi anche i carabinieri che hanno circoscritto l’area e indagheranno sulle cause del cedimento.

Paura e sconcerto tra le persone che hanno assistito al crollo di parte monumento storico. La zona è completamente transennata e ai lati molti turisti e commercianti guardano il procedere dell’intervento dei vigili e forze dell’ordine. I lavoratori della zona, molti ristoratori hanno udito il forte rumore dei calcinacci e poi visto alzarsi una nube fumo e polvere. I camerieri in quel momento a fare il servizio ai tavoli che hanno visto la scena si dicono ancora sconvolti e sotto shock.