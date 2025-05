Croce Rossa, ‘a Gaza aiuti sull’orlo del collasso’

Keystone-SDA

L'intervento umanitario a Gaza è "sull'orlo del collasso totale": lo afferma la Croce Rossa.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le operazioni umanitarie a Gaza sono sull’orlo del collasso, ha ammonito oggi il Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr).

“Se gli aiuti umanitari non riprenderanno immediatamente, il Comitato Internazionale della Croce Rossa non avrà più cibo, medicine e beni essenziali per continuare molti dei suoi programmi a Gaza”, afferma un comunicato del Cicr diffuso oggi da Ginevra.

Sei settimane di intense ostilità, unite a due mesi di blocco totale degli aiuti umanitari, hanno privato i civili dei mezzi necessari per sopravvivere, aggiunge la nota.

null