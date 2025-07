Croazia, grande parata per i 30 anni dell’indipendenza

Keystone-SDA

Con una grande parata militare a Zagabria alla quale hanno sfilato quasi quattro mila soldati e ufficiali davanti a una folla di cittadini, la Croazia ha celebrato oggi il trentesimo anniversario dell'offensiva "Tempesta".

2 minuti

(Keystone-ATS) L’operazione segnò la fine della guerra per l’indipendenza combattuta dal 1991 al 1995 contro i secessionisti serbi e le forze di Belgrado.

La sfilata è iniziata con la consegna di una enorme bandiera nazionale dalle mani dei veterani di guerra e ufficiali in pensione a un’unità di giovani cadetti, per simboleggiare il cambio delle generazioni nelle forze armate croate, che da quest’anno hanno reintrodotto l’obbligo della leva militare.

Ieri in un comunicato il presidente Zoran Milanović ha scritto che il principale messaggio della parata è mostrare che la Croazia “è forte e unita in un mondo che sta cambiando in modo drammatico e imprevedibile”. L’esercito ha voluto mettere in mostra nuove armi e moderni equipaggiamenti militari, acquistati negli ultimi anni, tra i quali il drone Bayraktar, il carro armato Leopard e i droni di produzione croata, per sottolineare il progresso tecnologico e il continuo rafforzamento delle capacità di difesa dell’esercito croato.

Al programma di volo dell’aeronautica militare croata hanno preso parte 12 caccia multiruolo Rafale, di recente acquisizione, e altri 30 velivoli, mentre nel bacino adriatico davanti a Spalato la marina militare ha dispiegato quattro motovedette lanciamissili, due navi da sbarco, quattro pattugliatori e quattro grandi gommoni, con a bordo 211 membri della marina militare.

Alla parata hanno partecipato anche membri delle forze armate di otto paesi alleati: USA, Regno Unito, Polonia, Lituania, Ungheria, Germania, Repubblica Ceca e Albania. Per i 30 anni dell’indipendenza nei prossimi giorni sono in programma in Croazia altri eventi celebrativi.